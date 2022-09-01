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На Гран-при Нидерландов «Формулы-1» протестируют искусственный гравий

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Пилоты «Формулы-1» опробуют экспериментальные зоны безопасности на трассе в Зандворте (Нидерланды).
На Гран-при Нидерландов «Формулы-1» протестируют искусственный гравий
  • Gettyimages.ru

В 12-м повороте между настоящим гравием и поребриком расположили искусственный гравий, сообщает Autosport. Это сделано для того, чтобы избежать попадания камней на трассу, как было в прошлом году. Отмечается, что организаторы не захотели вводить асфальтовые зоны безопасности, поэтому придумали идею с искусственным гравием на основе эпоксидной смолы.

Напомним, что Гран-при Бельгии выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Он является лидером в личном зачёте «Формулы-1», а также действующим победителем чемпионата.

Ранее Макс Ферстаппен признался, что завершит карьеру в «Формуле-1» через несколько лет.

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