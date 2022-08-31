военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ферстаппен признался, что завершит карьеру в «Формуле-1» через несколько лет

Короткая ссылка
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил о желании завершить карьеру в «Формуле-1» через несколько сезонов.

«Я не вижу себя за рулём в 40 лет. По крайней мере, в «Формуле-1». Хотя, конечно же, у меня осталось ещё несколько лет в «Формуле-1», — цитирует Макса GPFans.

Напомним, что 24-летний Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя чемпионата Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт «Формулы-1».

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии после старта с 14-й позиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить