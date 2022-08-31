Ферстаппен признался, что завершит карьеру в «Формуле-1» через несколько лет

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил о желании завершить карьеру в «Формуле-1» через несколько сезонов.

«Я не вижу себя за рулём в 40 лет. По крайней мере, в «Формуле-1». Хотя, конечно же, у меня осталось ещё несколько лет в «Формуле-1», — цитирует Макса GPFans.

Напомним, что 24-летний Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя чемпионата Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт «Формулы-1».

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии после старта с 14-й позиции.