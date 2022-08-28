Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии после старта с 14-й позиции 

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Бельгии чемпионата «Формулы-1».

Второе место в гонке занял его партнёр по команде Серхио Перес из Мексики. Третье время показал испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

Ферстаппен стартовал с 14-го места. В квалификации нидерландец показал лучшее время, однако из-за штрафа в связи с установкой нового двигателя потерял поул-позишен.

14-й этап «Формулы-1» прошёл на автодроме «Спа-Франкоршам».

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Даниил Медведев оценил выступления Ферстаппена в «Формуле-1».