военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Даниил Медведев: уважаю Ферстаппена, он потрясающий гонщик

Короткая ссылка
Первая ракетка мира Даниил Медведев оценил выступления пилота Red Bull Макса Ферстаппена в «Формуле-1».
Даниил Медведев: уважаю Ферстаппена, он потрясающий гонщик
  • AP
  • © Darko Bandic

«Я уважаю Макса, он потрясающий гонщик. В этом году он впечатляет меня даже больше, чем в прошлом, — стабильность на очень высоком уровне», — цитирует Медведева Ziggo Sport.

Напомним, что Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Шарль Леклер.

Ранее Ферстаппен рассказал о планах Red Bull на время летней паузы в «Формуле-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить