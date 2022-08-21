Даниил Медведев: уважаю Ферстаппена, он потрясающий гонщик

Первая ракетка мира Даниил Медведев оценил выступления пилота Red Bull Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

«Я уважаю Макса, он потрясающий гонщик. В этом году он впечатляет меня даже больше, чем в прошлом, — стабильность на очень высоком уровне», — цитирует Медведева Ziggo Sport.

Напомним, что Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Шарль Леклер.

Ранее Ферстаппен рассказал о планах Red Bull на время летней паузы в «Формуле-1».