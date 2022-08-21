Даниил Медведев: уважаю Ферстаппена, он потрясающий гонщик
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«Я уважаю Макса, он потрясающий гонщик. В этом году он впечатляет меня даже больше, чем в прошлом, — стабильность на очень высоком уровне», — цитирует Медведева Ziggo Sport.
Напомним, что Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Шарль Леклер.
Ранее Ферстаппен рассказал о планах Red Bull на время летней паузы в «Формуле-1».