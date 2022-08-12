Ферстаппен рассказал о планах Red Bull на время летней паузы в «Формуле-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о планах команды во время летнего перерыва в «Формуле-1».

«На Гран-при Венгрии у нас было несколько небольших проблем со сцеплением. Поэтому мы намерены и дальше работать и улучшать ситуацию», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, что Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Серхио Перес.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии.