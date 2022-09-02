«Спартак» объявил о расторжении контракта с Уруновым

«Спартак» и полузащитник Остон Урунов расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Контракт футболиста со «Спартаком» был рассчитан до 2025 года.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не рассматривал подписание полузащитника «Спартака» Остона Урунова.