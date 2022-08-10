Газизов рассказал, что «Уфа» не рассматривала подписание Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не рассматривал подписание полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Мы не рассматривали кандидатуру Остона Урунова на этот сезон, так как мы изначально знали, кто займёт четыре легионерских места в «Уфе» в первой лиге», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Урунов — перспективный футболист. По его словам, на данный момент рано давать прогнозы на успех хавбека в «Химках», так как тот ещё является игроком столичного «Спартака».

Контракт Урунова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки».