Газизов рассказал, что «Уфа» не рассматривала подписание Урунова
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мы не рассматривали кандидатуру Остона Урунова на этот сезон, так как мы изначально знали, кто займёт четыре легионерских места в «Уфе» в первой лиге», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что Урунов — перспективный футболист. По его словам, на данный момент рано давать прогнозы на успех хавбека в «Химках», так как тот ещё является игроком столичного «Спартака».
Контракт Урунова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.
Ранее сообщалось, что Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки».