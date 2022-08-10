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Газизов рассказал, что «Уфа» не рассматривала подписание Урунова

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не рассматривал подписание полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
Газизов рассказал, что «Уфа» не рассматривала подписание Урунова
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы не рассматривали кандидатуру Остона Урунова на этот сезон, так как мы изначально знали, кто займёт четыре легионерских места в «Уфе» в первой лиге», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Урунов — перспективный футболист. По его словам, на данный момент рано давать прогнозы на успех хавбека в «Химках», так как тот ещё является игроком столичного «Спартака».

Контракт Урунова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки».

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