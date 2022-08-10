Eurostavka: Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в «Химках».

21-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб, сообщает Eurostavka.ru.

Уточняется, что подмосковный клуб ждёт отмены бана на регистрацию игроков для подписания хавбека.

Контракт Урунова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем Урунова.