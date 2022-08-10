военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Eurostavka: Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в «Химках».
Eurostavka: Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

21-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб, сообщает Eurostavka.ru.

Уточняется, что подмосковный клуб ждёт отмены бана на регистрацию игроков для подписания хавбека.

Контракт Урунова со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. В сезоне-2021/22 Урунов провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем Урунова.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить