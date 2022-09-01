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Федерация гандбола России получила приглашение на мероприятия EHF

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В Федерации гандбола России (ФГР) сообщили, что руководство организации было приглашено на международные мероприятия и турниры.
Федерация гандбола России получила приглашение на мероприятия EHF
  • Gettyimages.ru

«Глава ФГР Сергей Шишкарёв и генеральный секретарь Денис Богомолов приглашены на конференцию президентов Европейской федерации гандбола (EHF) и 15-й конгресс европейской федерации», — сообщает ТАСС.

Также уточняется, что президент Международной федерации гандбола (IHF) Хасан Мустафа пригласил Шишкарёва в качестве почётного гостя на полуфиналы и финал мужского чемпионата мира, который пройдёт с 12 по 29 января 2023 года в Польше и Швеции.

Конгресс EHF состоится в Люксембурге с 23 по 25 сентября.

28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее в EHF сообщили, что исполнительный комитет организации отложил принятие решения по вопросу о допуске российских клубов к участию в турнирах под её эгидой.

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