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Ферстаппен награждён орденом Оранских-Нассау

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Чемпион мира «Формулы-1», пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал офицером ордена Оранских-Нассау.
Ферстаппен награждён орденом Оранских-Нассау
  • Gettyimages.ru

«Награждение офицером ордена Оранских-Нассау — это невероятно значимый момент для меня, который произошёл очень неожиданно, так рано в моей карьере», — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.

Он поблагодарил своих близких, а также компанию Red Bull, которая стала для него второй семьёй.

Орден Оранских-Нассау вручается монархом Нидерландов за особые заслуги перед государством.

В нынешнем сезоне Ферстаппен занимает первую строчку в турнирной таблице опережая ближайшего преследователя на 93 очка.

Ранее Ферстаппен заявил о желании завершить карьеру в «Формуле-1» через несколько сезонов.

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