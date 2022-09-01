Ферстаппен награждён орденом Оранских-Нассау
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«Награждение офицером ордена Оранских-Нассау — это невероятно значимый момент для меня, который произошёл очень неожиданно, так рано в моей карьере», — написал Ферстаппен в своих социальных сетях.
Он поблагодарил своих близких, а также компанию Red Bull, которая стала для него второй семьёй.
Орден Оранских-Нассау вручается монархом Нидерландов за особые заслуги перед государством.
В нынешнем сезоне Ферстаппен занимает первую строчку в турнирной таблице опережая ближайшего преследователя на 93 очка.
Ранее Ферстаппен заявил о желании завершить карьеру в «Формуле-1» через несколько сезонов.