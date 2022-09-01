Гвардиола высказался о результативности Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

«Знаю, что Эрлинг счастлив забивать голы, но он хочет побеждать. Если он будет бить рекорды, а мы не будем выигрывать, он не будет счастлив. Холанд силён во всех аспектах», — цитирует BBC Гвардиолу.

Игра, которая прошла в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 6:0. Холанд в матче отметился хет-триком. «Манчестер» (13 очков) лидирует в АПЛ.

Напомним, что норвежец в пяти матчах за «Ман Сити» забил девять мячей и возглавил бомбардирскую гонку АПЛ.

Ранее Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах чемпионата Англии.