Гвардиола высказался о результативности Холанда
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«Знаю, что Эрлинг счастлив забивать голы, но он хочет побеждать. Если он будет бить рекорды, а мы не будем выигрывать, он не будет счастлив. Холанд силён во всех аспектах», — цитирует BBC Гвардиолу.
Игра, которая прошла в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 6:0. Холанд в матче отметился хет-триком. «Манчестер» (13 очков) лидирует в АПЛ.
Напомним, что норвежец в пяти матчах за «Ман Сити» забил девять мячей и возглавил бомбардирскую гонку АПЛ.
Ранее Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах чемпионата Англии.