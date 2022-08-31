Защитник «Зенита» Адамов: перед матчем со «Спартаком» мысли только о победе

Защитник «Зенита» Арсен Адамов заявил, что перед игрой восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» думает только о победе над красно-белыми.

«Следующий матч со «Спартаком». Какие мысли? Только о победе», — цитирует Адамова Sport24.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 4 сентября в 20:00 мск.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16 очков). На третьем месте расположился ЦСКА (14 очков).

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».