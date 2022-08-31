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Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Ноттингем Форест» в пятом туре АПЛ

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«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» в пятом туре чемпионата Англии.

Игра, которая прошла в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 6:0.

В составе «Манчестер Сити» отличились Эрлинг Холанд (на 12-й, 23-й и 38-й минутах), Жоау Канселу (на 50-й минуте) и Хулиан Альварес (на 65-й и 87-й минутах).

«Манчестер» (13 очков) лидирует в АПЛ. «Ноттингем Форест» (четыре очка) располагается на 14-й строчке.

Ранее Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах чемпионата Англии.

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