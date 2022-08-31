Кассьерра заявил, что ему было очень важно забить мяч в матче с «Факелом»
- РИА Новости
«Конечно, мне было очень важно забить, прошло много времени с моего последнего гола. Сейчас нужно отдохнуть и начать подготовку к матчу со «Спартаком», — приводит слова Кассьерры Sport24.
Он также заявил, что команда настроена на победу в матче с московской командой. По словам футболиста, они уже обыгрывали «Спартак» в матче за суперкубок.
Матч «Зенит» — «Факел» прошёл на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой хозяев — 2:0.
Команда из Санкт-Петербурга встретится с красно-белыми в рамках восьмого тура РПЛ 4 сентября. Начало — в 20:00.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.