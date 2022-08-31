Evening Standard: переход Захаряна в «Челси» не состоится из-за санкций

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в лондонский «Челси» из-за экономических санкций в отношении России.

Санкции заблокируют любую возможность выплаты английским клубом суммы отступных в размере €15 млн, сообщает Evening Standard.

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сможет ли Захарян выкупить свой контракт у московского клуба в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.