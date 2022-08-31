Американская компания RedBird Capital выкупила «Милан» за €1,2 млрд

Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners выкупила итальянский футбольный клуб «Милан» у Elliott Advisors UK Limited за €1,2 млрд.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Elliott сохранит свои имущественные интересы в клубе, а также места в совете директоров.

RedBird Capital — инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

После четырёх раундов «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А с восемью очками.

Ранее сообщалось, что инвестиционный фонд Main Street Advisors, в который входят четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс и бейсбольная франшиза «Нью-Йорк Янкиз», станет совладельцем итальянского футбольного клуба «Милан».