военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Американская компания RedBird Capital выкупила «Милан» за €1,2 млрд

Короткая ссылка
Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners выкупила итальянский футбольный клуб «Милан» у Elliott Advisors UK Limited за €1,2 млрд.
Американская компания RedBird Capital выкупила «Милан» за €1,2 млрд
  • © acmilan.com

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Elliott сохранит свои имущественные интересы в клубе, а также места в совете директоров.  

RedBird Capital — инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

После четырёх раундов «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А с восемью очками.

Ранее сообщалось, что инвестиционный фонд Main Street Advisors, в который входят четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс и бейсбольная франшиза «Нью-Йорк Янкиз», станет совладельцем итальянского футбольного клуба «Милан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить