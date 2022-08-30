Financial Times: Леброн Джеймс станет одним из совладельцев «Милана»
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RedBird собирается объявить о своих новых партнёрах 31 августа, появилась информация от Financial Times.
1 июня сообщалось, что новым владельцем «Милана» стала инвестиционная компания RedBird Capital.
Сделка оценивалась в €1,2 млрд. Elliott сохранит за собой небольшие имущественные интересы в «Милане» и места в совете директоров. Процесс смены руководства планируют завершить в течение лета, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября текущего года.
В сезоне-2021/22 «Милан» финишировал на первом месте в турнирной таблице Серии А (86 очков). Второе место занял «Интер» (84).
Ранее сообщалось, что Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».