Financial Times: Леброн Джеймс станет одним из совладельцев «Милана»

Инвестиционный фонд Main Street Advisors, в который входит четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс и бейсбольная франшиза «Нью-Йорк Янкиз», станут совладельцами итальянского футбольного клуба «Милан».

RedBird собирается объявить о своих новых партнёрах 31 августа, появилась информация от Financial Times.

1 июня сообщалось, что новым владельцем «Милана» стала инвестиционная компания RedBird Capital.

Сделка оценивалась в €1,2 млрд. Elliott сохранит за собой небольшие имущественные интересы в «Милане» и места в совете директоров. Процесс смены руководства планируют завершить в течение лета, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября текущего года.

В сезоне-2021/22 «Милан» финишировал на первом месте в турнирной таблице Серии А (86 очков). Второе место занял «Интер» (84).

Ранее сообщалось, что Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».