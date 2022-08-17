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ESPN: Леброн Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс продлил соглашение с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».
ESPN: Леброн Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
  • AP

Баскетболист согласовал с командой новое соглашение, сообщает ESPN.

Уточняется, что баскетболист получит $97,1 млн за добавленные два года с опцией продления на сезон-2024/25.

Леброн в сезоне-2021/22 провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

12 мая стало известно, что Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года. За последние 12 месяцев 37-летний баскетболист заработал $127 млн.

Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался об игре Леброна Джеймса.

 

 

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