ESPN: Леброн Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс продлил соглашение с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Баскетболист согласовал с командой новое соглашение, сообщает ESPN.

Уточняется, что баскетболист получит $97,1 млн за добавленные два года с опцией продления на сезон-2024/25.

Леброн в сезоне-2021/22 провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

12 мая стало известно, что Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года. За последние 12 месяцев 37-летний баскетболист заработал $127 млн.

Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался об игре Леброна Джеймса.