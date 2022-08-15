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Родман: играть против Леброна Джеймса очень легко, он ничего не умеет

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался об игре форварда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Родман: играть против Леброна Джеймса очень легко, он ничего не умеет
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Nwachukwu

«Играть против Леброна очень легко, у него нет никаких движений. Он может только проходить по прямой к кольцу. Он ничего не умеет, только ускоряться. Его игра слишком проста. Рост 206 см и вес 113 кг — это всё, что у него есть», — цитирует Родмана Fadeaway World.

12 мая стало известно, что Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года. За последние 12 месяцев 37-летний баскетболист заработал $127 млн. На втором месте — нападающий ПСЖ Лионель Месси ($122 млн), на третьем — форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ($115 млн).

Ранее Джеймс высказался о задержании в России американки Бриттни Грайнер.

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