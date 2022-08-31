Завьялова: мне не верится, что слова Клебо на что-то повлияют
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«Мне не верится, что слова Клебо на что-то повлияют. Если бы все зарубежные спортсмены так говорили, высказывали своё мнение, то, возможно, к ним бы и прислушались. А так это лишь один голос, пусть и от лидера в нашем виде спорта», — сказала Завьялова в интервью RT.
Ранее серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных заявил, что не верит, что FIS изменит свою позицию относительно российских спортсменов после заявления Клебо.