Завьялова: мне не верится, что слова Клебо на что-то повлияют

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова не считает, что слова пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо повлияют на допуск российских спортсменов до международных стартов.

«Мне не верится, что слова Клебо на что-то повлияют. Если бы все зарубежные спортсмены так говорили, высказывали своё мнение, то, возможно, к ним бы и прислушались. А так это лишь один голос, пусть и от лидера в нашем виде спорта», — сказала Завьялова в интервью RT.

Ранее серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных заявил, что не верит, что FIS изменит свою позицию относительно российских спортсменов после заявления Клебо.