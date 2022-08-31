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Тренер «Твери»: автор гола в наши ворота в матче с «Амкалом» не блогер

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Тренер «Твери» Владислав Тернавский прокомментировал результат мачта 1/128 финала плей-офф Кубка России по футболу с московским «Амкалом».
Тренер «Твери»: автор гола в наши ворота в матче с «Амкалом» не блогер
  • Gettyimages.ru

«Мальчик, который забил нам гол, — не блогер. Он был у меня в Туле в 2019-м. «Амкал» — хорошая команда. Мы проиграли, может быть, из-за недооценки соперника с нашей стороны», — цитирует бывшего защитника московского «Спартака» и сборной России «РБ Спорт».

По мнению тренера, уровень Второй лиги падает.

«Всё в детских школах закладывается. Полей много. Академий тоже. Условия хорошие, а результата отчего-то нет», — заключил Тернавский.

ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (14-я минута). 22-летний защитник ранее выступал за «Арсенал». 

Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что футболист «Твери» крайне грубо ответил арбитру после поражения от «Амкала».

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