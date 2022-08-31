Боец AMC Fight Nights Хачатрян выступит на турнире TOP DOG в сентябре
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Для Хачатряна этот поединок станет первым под эгидой промоушена кулачных боёв.
За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Хачатрян провёл 31 бой, где одержал 25 побед (14 — досрочно) и потерпел шесть поражений. В апреле 2014 года Давид взял верх над Игорем Егоровым на турнире ProFC 53 и завоевал пояс организации в лёгком весе.
Гасанов является мастером спорта по боксу. В TOP DOG FC он провёл три схватки, одну из которых выиграл, вторую — проиграл, ещё одна битва завершилась вничью.
Ранее сообщалось, что Суламбек Шахгириев нанёс поражение Денису Пилипчуку на турнире TOP DOG: Prospect 6.