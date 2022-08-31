Боец AMC Fight Nights Хачатрян выступит на турнире TOP DOG в сентябре

Экс-чемпион ProFC в лёгком весе Давид Хачатрян сразится с Камалом Гасановым на турнире TOP DOG FC 16, который пройдёт 24 сентября в Сочи.

Для Хачатряна этот поединок станет первым под эгидой промоушена кулачных боёв.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Хачатрян провёл 31 бой, где одержал 25 побед (14 — досрочно) и потерпел шесть поражений. В апреле 2014 года Давид взял верх над Игорем Егоровым на турнире ProFC 53 и завоевал пояс организации в лёгком весе.

Гасанов является мастером спорта по боксу. В TOP DOG FC он провёл три схватки, одну из которых выиграл, вторую — проиграл, ещё одна битва завершилась вничью.

Ранее сообщалось, что Суламбек Шахгириев нанёс поражение Денису Пилипчуку на турнире TOP DOG: Prospect 6.