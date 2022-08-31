Источник: «Арис» готов платить Кокорину €1 млн в год

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в кипрский «Арис».

По информации «РБ Спорт», аренда футболиста обойдётся кипрскому клубу бесплатно, но команда готова платить Кокорину €1 млн в год.

Ранее сообщалось, что кипрский «Аполлон» также сделал предложение по трансферу россиянина.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Кокорина в один из кипрских клубов.