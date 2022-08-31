военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Защитник «Крыльев» Бейл: стыдно, что не выиграли у «Спартака»

Короткая ссылка
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о результате матча Кубка России со «Спартаком».
Защитник «Крыльев» Бейл: стыдно, что не выиграли у «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счёт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», — цитирует Бейла «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол за красно-белых забил 18-летний Павел Мелёшин на 46-й минуте.

Ранее Алексей Мелёшин, бывший футболист «Спартака», отец нападающего, поделился эмоциями от первого забитого мяча своего сына за московскую команду в матче с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить