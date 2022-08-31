Защитник «Крыльев» Бейл: стыдно, что не выиграли у «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о результате матча Кубка России со «Спартаком».

«В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счёт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», — цитирует Бейла «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол за красно-белых забил 18-летний Павел Мелёшин на 46-й минуте.

Ранее Алексей Мелёшин, бывший футболист «Спартака», отец нападающего, поделился эмоциями от первого забитого мяча своего сына за московскую команду в матче с «Крыльями Советов».