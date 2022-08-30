Мелёшин-старший — о первом голе сына за «Спартак»: давно не переживал таких счастливых эмоций

Алексей Мелёшин, бывший футболист «Спартака», отец форварда красно-белых Павла Мелёшина, поделился эмоциями от первого забитого мяча своего сына за московскую команду в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).

«Эмоции невероятные. Такое счастье смотреть, как твой сын забивает за «Спартак». Давно я не переживал таких счастливых эмоций. Это второй Мелёшин, который надел футболку основной команды красно-белых», — приводит слова Мелёшина «Спорт-Экспресс».

18-летний форвард забил победный год на 46-й минуте.

Он также является лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России.