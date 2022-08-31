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Кроос заявил, что Каземиро переходом в МЮ выбрал Лигу Европы вместо Лиги чемпионов

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о переходе Каземиро из королевского клуба в «Манчестер Юнайтед».
Кроос заявил, что Каземиро переходом в МЮ выбрал Лигу Европы вместо Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Каземиро захотел попробовать что-нибудь новое. Ему уже 30 лет, и он знает, что через два-три года такой возможности не будет. Уход Каземиро стал для меня сюрпризом. Лига Европы вместо Лиги чемпионов — это большая разница», — цитирует Крооса Real Total.

Он добавил, что сначала не верил в информацию о переходе, но потом ситуация стала обрастать новыми подробностями. По словам Тони, он не выдержал и написал Каземиро и тот подтвердил свой уход.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Контракт с МЮ Каземиро подписал на четыре года с опцией продления на один сезон.

Ранее Лука Модрич назвал позором уход Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

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