Козловский: на сборах мы усиленно трудились над четверной подкруткой

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о сборах в Сочи.

«Очень плодотворные сборы в Сочи получились. Они шли месяц, и это было достаточно тяжеловато, потому что это первые такие длинные сборы в нашей карьере, но мы многое за них успели. Начали пробовать новые элементы, которые мы даже в мае делали хуже, чем после отпуска в Сочи», — отметила Бойкова в интервью RT.

Козловский также рассказал об элементах ультра-си, которые пара пробует на тренировках.

«Мы усиленно трудились над четверной подкруткой, и продолжаем над ней корпеть. Плюс, уже будучи на сборах, мы начали накатывать короткую программу и поставили произвольную», — добавил фигурист.

Ранее Татьяна Навка заявила, что ISU в состоянии снять ограничения с российских фигуристов.