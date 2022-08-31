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Козловский: на сборах мы усиленно трудились над четверной подкруткой

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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о сборах в Сочи.
Козловский: на сборах мы усиленно трудились над четверной подкруткой
  • globallookpress.com

«Очень плодотворные сборы в Сочи получились. Они шли месяц, и это было достаточно тяжеловато, потому что это первые такие длинные сборы в нашей карьере, но мы многое за них успели. Начали пробовать новые элементы, которые мы даже в мае делали хуже, чем после отпуска в Сочи», — отметила Бойкова в интервью RT.

Козловский также рассказал об элементах ультра-си, которые пара пробует на тренировках.

«Мы усиленно трудились над четверной подкруткой, и продолжаем над ней корпеть. Плюс, уже будучи на сборах, мы начали накатывать короткую программу и поставили произвольную», — добавил фигурист.

Ранее Татьяна Навка заявила, что ISU в состоянии снять ограничения с российских фигуристов.

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