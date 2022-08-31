Фердинанд — о непопадании Роналду в состав МЮ: он в бешенстве

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на информацию о том, что одноклубники Криштиану Роналду хотят его ухода из команды.

«Могу сказать точно, что он в бешенстве. Плевать, кто играет вместо него, главное, что он не в стартовом составе. Не думаю, что Роналду будет в порядке после такого. Но он должен быть игроком команды», — цитирует Фердинанда The Mirror.

Он добавил, что Роналду игрой должен подтверждать своё место в стартовом составе. По мнению бывшего защитника, Криштиану нужно вспомнить звание лучшего бомбардира.

По информации ESPN, одноклубники Роналду радостно встретили новость о желании игрока покинуть команду. Отмечается, что партнёры считают Криштиану источником разногласий в клубе.

СМИ сообщают о желании Роналду покинуть МЮ, чтобы выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» заняли шестое место в АПЛ и сыграют в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может арендовать Роналду, если не успеет согласовать трансфер.