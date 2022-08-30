«Наполи» может арендовать Роналду, если не успеет согласовать трансфер

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш провёл встречу с руководством «Наполи».

По информации Manchester Evening News, итальянский клуб готов подписать игрока. Отмечается, что если «Наполи» не успеет оформить трансфер, то рассмотрит арендное соглашение.

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи». В итальянском клубе готовы взять форварда в случае удержания части зарплаты.

СМИ сообщают о желании Роналду покинуть МЮ, чтобы выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» заняли шестое место в АПЛ и сыграют в Лиге Европы.

Ранее друг Роналду заявил, что футболист не перейдёт в «Наполи».