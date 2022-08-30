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Друг Роналду заявил, что футболист не перейдёт в «Наполи»

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Журналист Эду Агирре, который является другом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опроверг информацию о переходе игрока в «Наполи».

«Роналду» не перейдёт в «Наполи», — заявил Агирре в эфире подкаста El Chiringuito.

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента в «Наполи». В итальянском клубе готовы взять форварда в случае удержания части зарплаты.

СМИ сообщают о желании Роналду покинуть МЮ, чтобы выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» заняли шестое место в АПЛ и сыграют в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду недоволен снижением зарплаты в «Манчестер Юнайтед».

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