В «Химках» назвали возвращение Юрана вбросами СМИ

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном возвращении Сергея Юрана в команду.

«Мы проведём совет учредителей. Скорее всего, он будет завтра утром. После чего будут приниматься решения. Не исключаю, что могут быть изменения», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

При этом он опроверг возвращение в клуб Сергея Юрана, назвав эту информацию вбросами СМИ.

Подмосковный клуб 10 августа уволил Юрана с поста наставника команды. За свою карьеру он уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В настоящий момент пост главного тренера занимает Николай Писарев.

Ранее Юран отказался комментировать информацию о возможном возвращении в «Химки».