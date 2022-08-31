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В «Химках» назвали возвращение Юрана вбросами СМИ

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном возвращении Сергея Юрана в команду.
В «Химках» назвали возвращение Юрана вбросами СМИ
  • РИА Новости

«Мы проведём совет учредителей. Скорее всего, он будет завтра утром. После чего будут приниматься решения. Не исключаю, что могут быть изменения», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

При этом он опроверг возвращение в клуб Сергея Юрана, назвав эту информацию вбросами СМИ.

Подмосковный клуб 10 августа уволил Юрана с поста наставника команды. За свою карьеру он уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны. 

В настоящий момент пост главного тренера занимает Николай Писарев.

Ранее Юран отказался комментировать информацию о возможном возвращении в «Химки».

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