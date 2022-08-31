Литвинов назвал Федуна папой «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о влиянии бывшего владельца команды Леонида Федуна на игроков.

«Уход Федуна стал сюрпризом — всё произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде. Он папа для «Спартака». У него авторитет — все прислушиваются к нему», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Леонида Федуна и Зарему Салихову.