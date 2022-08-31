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Агент рассказал, сколько Дзюба и Оздоев получают в Турции

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Агент Малик Арутюнов рассказал о зарплате российских футболистов Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева в турецких командах.
Агент рассказал, сколько Дзюба и Оздоев получают в Турции
  • РИА Новости

«Артём пошёл на уступки по зарплате и получил в «Адане» контракт на €1,5 млн в год. Оздоев получает существенно меньше — €1 млн в год. Российские клубы предлагали ему больше», — цитирует Арутюнова Sport24.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

Оба футболиста покинули «Зенит» по истечении срока действия контрактов.

Ранее Сергей Семак рассказал, что не знал об уходе Дзюбы из «Зенита».

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