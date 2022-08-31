Брат Погба заявил, что футболист платит огромные суммы шаману, чтобы его оберегли от травм

Матиа Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, рассказал, что футболист неоднократно обращался к шаманам за помощью.

«Единственный способ выжить, который у меня есть, — это разоблачить его ложь и обман. Вот почему я подтвердил информацию о колдовстве. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы спросить: разве Поль отрицал, что прибегал к помощи шаманов? Так почему же он признался в этом следователям?» — заявил брат хавбека в Twitter.

По его словам, следователи и налоговые органы могут легко проверить сведения о переводе денег шаманам в центробанке в Лондоне. Он также отметил, что Поль в своём неустанном стремлении дискредитировать любого, кто знает его маленькие секреты, утверждает, что деньги, которые он предлагал своим друзьям детства, были вымогательством.

«Я очень благодарен своим старшим братьям и всем тем, кто верит мне. Потерпите немного, разоблачение лжи грядёт!» — добавил Матиа Погба.

30 августа стало известно, что хавбек «Ювентуса» может лишиться места в сборной Франции, если подтвердится факт, что он пытался проклясть своего партнёра по национальной команде, нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау.