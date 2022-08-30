Российский теннисист Котов не смог пробиться во второй круг US Open

Россиянин Павел Котов проиграл американцу Брэндону Накашиме в первом круге Открытого чемпионата США — 2022.

Россиянин уступил американцу со счётом 6:7 (4:7), 2:6, 2:6

Котов сделал шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из трёх и допустил восемь двойных ошибок. Накашима реализовал пять брейк-пойнтов из 15, сделал 13 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $60 млн.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.