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Циципас сенсационно вылетел с US Open после первого круга

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Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.

На старте соревнований грек уступил колумбийцу Даниэль-Элаи Галан со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. Колумбийский теннисист занимает 94-е место в рейтинге ATP.

В следующем круге Галан сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Напомним, что US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $60 млн.

Ранее Евгения Родина стартовала с победы на US Open.

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