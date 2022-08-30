Абаскаль: хотим постепенно привлекать Мелёшина к играм за основную команду

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему выпустил 18-летнего форварда Павла Мелёшина в стартовом составе в матче с «Крыльями Советов» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Мелёшин в старте? Я оценивал его на тренировках. Это очень взвешенное и обдуманное решение. Он заслужил это место. Хотим постепенно привлекать его к играм за основную команду», — сказал Абаскаль на предматчевой пресс-конференции.

Мелёшин является лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в «Спартак».