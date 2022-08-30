военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абаскаль: хотим постепенно привлекать Мелёшина к играм за основную команду

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему выпустил 18-летнего форварда Павла Мелёшина в стартовом составе в матче с «Крыльями Советов» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Абаскаль: хотим постепенно привлекать Мелёшина к играм за основную команду
  • Gettyimages.ru

«Мелёшин в старте? Я оценивал его на тренировках. Это очень взвешенное и обдуманное решение. Он заслужил это место. Хотим постепенно привлекать его к играм за основную команду», — сказал Абаскаль на предматчевой пресс-конференции.  

Мелёшин является лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить