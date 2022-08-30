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Осинькин не хочет, чтобы футболисты «Крыльев Советов» Ежов и Горшков переходили в «Спартак»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в «Спартак».
Осинькин не хочет, чтобы футболисты «Крыльев Советов» Ежов и Горшков переходили в «Спартак»
  • РИА Новости

«Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу — мы потеряли достаточно много игроков», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что всегда привыкает к футболистам и терять кого-то не хочется. По его словам, уход игроков из клуба — это часть футбольной жизни.

«Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли», — заключил Осинькин.

СМИ сообщали, что «Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова.

В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Горшков сыграл за «Крылья» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что его дедушка болел за московский клуб.

 

 

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