Осинькин не хочет, чтобы футболисты «Крыльев Советов» Ежов и Горшков переходили в «Спартак»
- РИА Новости
«Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу — мы потеряли достаточно много игроков», — цитирует Осинькина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что всегда привыкает к футболистам и терять кого-то не хочется. По его словам, уход игроков из клуба — это часть футбольной жизни.
«Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли», — заключил Осинькин.
СМИ сообщали, что «Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова.
В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Горшков сыграл за «Крылья» 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что его дедушка болел за московский клуб.