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В Белом доме ответили на вопрос о недопуске Джоковича на US Open

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о недопуске сербского теннисиста Новака Джоковича к участию в Открытом чемпионате США 2022 года.
В Белом доме ответили на вопрос о недопуске Джоковича на US Open
  • AP

«Правительство США не может обсуждать детали отдельных визовых случаев. Из соображений конфиденциальности мы также не комментируем медицинские данные по отдельным путешественникам, это относится и к данному теннисисту», — приводит слова Жан-Пьер Theepochtimes.com.

Она также заявила, что вакцинация для иностранных граждан является требованием Центра по контролю и профилактике заболеваний США. По словам пресс-секретаря, с вопросом о недопуске 21-кратного чемпиона турниров Большого шлема следует обратится к организаторам турнира, которые определяли протоколы участников.

25 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок, согласно которым сербский теннисист не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2022 года. В указании говорится, что граждане, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Ранее директор US Open Стейси Алластер прокомментировала решение Джоковича пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

 

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