Семак выразил недовольство расписанием матчей «Зенита» в сезоне-2022/23
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«Мы единственная команда — может быть, ещё «Торпедо», — которая играет второй тур через два дня на третий, при этом оба этих матча выездные. Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются от соперников», — приводит слова Семака официальный сайт команды.
31 августа «Зенит» сыграет с «Факелом» в первом туре группового этапа Кубка России. Начало — в 19:00.
4 сентября петербуржская команда встретится с московским «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ.
Ранее Семак оценил новый формат Кубка России.