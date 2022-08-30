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Семак выразил недовольство расписанием матчей «Зенита» в сезоне-2022/23

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен расписанием матчем команды из Санкт-Петербурга в новом сезоне Российской премьер-лиги.
Семак выразил недовольство расписанием матчей «Зенита» в сезоне-2022/23
  • Gettyimages.ru

«Мы единственная команда — может быть, ещё «Торпедо», — которая играет второй тур через два дня на третий, при этом оба этих матча выездные. Мы пытались передвинуть игру с «Оренбургом», чтобы ребята лучше восстановились. Мы не смогли это сделать, и я этого не понимаю, потому что наши условия отличаются от соперников», — приводит слова Семака официальный сайт команды.

31 августа «Зенит» сыграет с «Факелом» в первом туре группового этапа Кубка России. Начало — в 19:00.

4 сентября петербуржская команда встретится с московским «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ.

Ранее Семак оценил новый формат Кубка России.

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