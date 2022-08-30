военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Чесноков: Касаткина играла достаточно пассивно на US Open

Короткая ссылка
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла пассивно в матче первого круга US Open.
Чесноков: Касаткина играла достаточно пассивно на US Open
  • Gettyimages.ru

«Касаткина играла достаточно пассивно, а Дарт настроилась и играла здорово. Конечно, после победы на турнире в Гранби Касаткиной было не так-то просто играть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что британка Хэрриет Дарт владела инициативой в матче. По его словам, Дарт играла самоотверженно и заслужила победу.

В матче первого круга россиянка проиграла Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Касаткиной в первом круге US Open.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить