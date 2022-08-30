Чесноков: Касаткина играла достаточно пассивно на US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла пассивно в матче первого круга US Open.

«Касаткина играла достаточно пассивно, а Дарт настроилась и играла здорово. Конечно, после победы на турнире в Гранби Касаткиной было не так-то просто играть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что британка Хэрриет Дарт владела инициативой в матче. По его словам, Дарт играла самоотверженно и заслужила победу.

В матче первого круга россиянка проиграла Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Касаткиной в первом круге US Open.