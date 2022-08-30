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Шесть тренеров клубов АПЛ были уволены после поражения от «Ливерпуля» Клоппа

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Скотт Паркер отправлен в отставку с поста главного тренера «Борнмута» после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче четвёртого тура чемпионата Англии.
Шесть тренеров клубов АПЛ были уволены после поражения от «Ливерпуля» Клоппа
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 9:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Таким образом, он стал шестым тренером, который был уволен сразу же после поражения от «Ливерпуля» Клоппа.

Ранее этого не избежали Франческо Гвидолин («Суонси», 2016 год), Славен Билич («Вест Хэм», 2017 год), Славиша Йоканович («Фулхэм», 2018 год), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», 2018 год) и Марку Силва («Эвертон», 2019 год).

«Ливерпуль» (пять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Борнмут» (три) располагается на 16-й позиции.

Ранее «Борнмут» уволил главного тренера после поражения со счетом 0:9 от «Ливерпуля».

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