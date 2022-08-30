Гурцкая: Карраскаль мог перейти в «Спартак»

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль мог перейти в столичный «Спартак».

«Я лично отказался от Хорхе за €1,3 млн. Сказал, что он слабый игрок, я даже смотреть его не буду. Я говорил, что он смешной футболист. Я лошара», — рассказал агент Тимур Гурцкая в шоу «Коммент.Live».

Напомним, что Карраскаль перешёл в ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне игрок принял участие в семи матчах РПЛ, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Лидером чемпионата является «Зенит». Следом идут «Спартак» и ЦСКА.

Ранее «Зенит» вслед за «Спартаком» начал сотрудничество с Wildberries.