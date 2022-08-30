Касаткина потерпела поражение от 88-й ракетки мира на US Open
В матче первого круга россиянка проиграла британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.
28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела первый круг Открытого чемпионата США 2022 года.