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Касаткина потерпела поражение от 88-й ракетки мира на US Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США 2022 года.

В матче первого круга россиянка проиграла британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела первый круг Открытого чемпионата США 2022 года.

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