военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кудерметова вышла во второй круг US Open

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела первый круг Открытого чемпионата США 2022 года.
Кудерметова вышла во второй круг US Open
  • Gettyimages.ru

Россиянка одержала победу над хорваткой Донной Векич в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Следующей соперницей 18-й ракетки мира станет победительница пары Коко Вандевей (США) — Марина Заневская (Бельгия).

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская обыграла Ребекку Петерсон и вышла во второй круг US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить