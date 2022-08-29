Кудерметова вышла во второй круг US Open
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Россиянка одержала победу над хорваткой Донной Векич в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
Следующей соперницей 18-й ракетки мира станет победительница пары Коко Вандевей (США) — Марина Заневская (Бельгия).
US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская обыграла Ребекку Петерсон и вышла во второй круг US Open.