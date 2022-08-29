Кудерметова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела первый круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Россиянка одержала победу над хорваткой Донной Векич в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Следующей соперницей 18-й ракетки мира станет победительница пары Коко Вандевей (США) — Марина Заневская (Бельгия).

US Open 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн. Действующей чемпионкой является британка Эмма Радукану.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская обыграла Ребекку Петерсон и вышла во второй круг US Open.