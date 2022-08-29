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Калинская обыграла Петерсон и вышла во второй круг US Open

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Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата США.
Калинская обыграла Петерсон и вышла во второй круг US Open
  • Gettyimages.ru

Теннисистка из России в матче первого круга обыграла в двух сетах шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

В следующей стадии Калинская сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция).

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил итоги жеребьёвки женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.

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