Калинская обыграла Петерсон и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

Теннисистка из России в матче первого круга обыграла в двух сетах шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

В следующей стадии Калинская сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция).

US Open-2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября на покрытии хард. Общий призовой фонд соревнований составит $60 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил итоги жеребьёвки женской турнирной сетки Открытого чемпионата США.