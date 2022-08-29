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«Чемпионат»: Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Рубине».
«Чемпионат»: Дзагоев близок к переходу в «Рубин»
  • Gettyimages.ru

«У Дзагоева есть несколько вариантов помимо «Рубина», но сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока», — приводит слова источника «Чемпионат».

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Он провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Футболист является свободным агентом.

Ранее в «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву.

 

 

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