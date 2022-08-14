В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву
«Верна ли информация, что «Ахмат» хочет подписать Алана Дзагоева? Нет», — цитирует Айдамирова «Матч ТВ».
СМИ сообщали, что «Ахмат» интересуется Дзагоевым.
Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Футболист является свободным агентом.
Ранее хавбек «Ахмата» Садулаев рассказал, как Кадыров поддерживает команду.