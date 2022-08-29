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Рязанцев считает, что уровень РПЛ сильно упал по сравнению с 2010 годом

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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказал мнение, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) упал с 2010 года.
Рязанцев считает, что уровень РПЛ сильно упал по сравнению с 2010 годом
  • Legion-Media

«Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в 2010-е? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Грустно? Работать надо, чего грустить-то?» — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

35-летний Рязанцев является воспитанником «Торпедо». Он также выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки». С 2019 года он присоединился к автозаводцам, за которых провёл 94 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 23 результативные передачи.

Чёрно-белые (одно очко) занимают 15-е место в турнирной таблице. «Зенит» (17) лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что столичный клуб не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ).

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