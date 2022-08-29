Романо: экс-футболист МЮ Кавани перейдёт в «Валенсию»

Нападающий Эдинсон Кавани станет футболистом испанской «Валенсии».

Форвард устно договорился с испанским клубом о контракте сроком на два года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

35-летний Кавани известен по выступлениям за «Палермо», «Наполи», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». С 2020 года он защищал цвета МЮ, за который провёл 59 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. Футболист покинул английский клуб в 2022 году по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен снижением зарплаты в клубе.